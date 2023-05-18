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Çocuk tacizcisine indirimsiz hapis

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#Emniyet#Hâkim#Mahkeme
Çocuk tacizcisine indirimsiz hapis
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 07:00

İzmir Bornova’da geçen yıl 4 Ağustos’ta, lise öğrencisi Y.B. (17), apartmanda karşı komşusu olan Y.T.'nin (43) cinsel tacizine uğradı.

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Y.B.'nin durumu arkadaşına anlatmasının ardından olayı aile fertleri de öğrendi. Aile Y.T.'den şikâyetçi oldu.

6 YIL CEZA VERİLDİ

Gözaltına alınan Y.T., kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir 2'nci Aile Mahkemesi, Y.T. hakkında 3 aylık uzaklaştırma kararı verdi ancak kararda mesafe belirtilmedi. Son görülen duruşmada karar çıktı. Hâkim, Y.T.'yi ‘kişiyi hürriyetinden alıkoyma’ suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırırken suçun ‘çocuğa karşı ve cinsel amaçla’ işlenmesi sebebiyle ceza 3 yıla çıkarıldı. Hâkim, ‘sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan da sanığı 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Toplam 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Y.T. hakkında indirim de uygulanmadı. 

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#Emniyet#Hâkim#Mahkeme

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