Çocuk tacizcisine 24 yıl

İstanbul Beyoğlu’nda 29 Nisan 2020 gecesi Adnan Yetişkin (49), D.A. adlı 7 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak isterken yakalanmıştı. Çocuğun cinsel istismarı da dahil 9 suçtan sabıkası olduğu ve cezaevinden koronavirüs nedeniyle izinli çıktığı anlaşılan Yetişkin hakkında 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada son sözü sorulan Yetişkin, “Suçu işlemedim. Beraatimi talep ederim” dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, indirim uygulamayarak Yetişkin’i ‘cinsel istismar’, ‘cebir, şiddet veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinde yoksun kılma’ suçlarından toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.





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