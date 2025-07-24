Çocuk suçlulara yeni düzenleme

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Tunç, İcra Müdür ve Müdür Yardımcısı Kura Töreni’nin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Adalet Bakanı Tunç, Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili yaşları 18’den küçük 4 şüphelinin İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasının devam ettiğini belirtti. Minguzzi Ailesi’nin tehdit edilmesi ve mezarların tahrip edilmesiyle ilgili olanlar hakkında da yargı mercilerince hüküm verildiğini ve çeşitli sürelerde hapis cezası aldıklarını anımsatan Tunç, Minguzzi Ailesi’nin ceza adaleti sistemine ilişkin birtakım önerilerinin olduğunu dile getirdi.

Ceza adaleti sistemine ilişkin caydırıcılık konusunda düzenlemeler yapıldığına işaret eden Tunç, şöyle devam etti:

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“Bu önerilerle İstanbul Milletvekilimiz Tuğba Turgut Hanımefendi de yakından ilgilendi. Onlarla beraber de bir çalışmamız oldu. Burada özellikle çocuk yaşta, gerek suç mağduru olabilir, gerekse suça sürüklenen çocuk olabilir, bu noktada çocukların ceza adaleti sistemi bakımından hem caydırıcılık bakımından hem de suç mağduru çocukların özellikle suça maruz kaldıklarında, bu maruz bırakanların etkin bir soruşturmaya tabi tutulması bakımından soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasında yapılabileceklerle ilgili değerlendirmelerimiz oldu. Ceza Kanunumuza göre 12 yaşın altında ceza sorumluluğu yok. 12-15 yaş arası adli tıp raporuyla beraber sorumluluk oluyor ve cezada indirim söz konusu oluyor. 15-18 yaş arası yine rapor ve cezada belli bir indirim var. Bunların hepsi tabii ki yeniden değerlendirilebilecek konular. Özellikle çocukların suçtan korunması, çünkü çocuklar çevresindeki tehlikelere karşı en savunmasız kişiler. O nedenle devletin de ailelerin de bu noktada yapacağı çalışmalar var. Bu konuda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle yasal düzenleme ihtiyacında birtakım talimatları oldu. Bu noktadaki çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de milletvekillerimizin takdirlerine çocuk yargılamalarıyla ilgili yeni bir yargı paketini milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz.”

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HAK ETTİKLERİ CEZAYA ÇARPTIRILACAK

- Bakan Tunç, üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin de şunları söyledi:

“Tabii soruşturmaların etkin bir şekilde yapılması önemli. Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili olarak 7 kişi şu anda tutuklu, bir kişi firari. Kasten öldürme suçundan tutuklandılar. Orada soruşturma devam ediyor ve etkin bir şekilde devam edecek. Bu cinayetin sorumluları yargımız tarafından hak ettikleri cezaya çarptırılacaklar. Tabii öncesinde Diyarbakır’da işlenen bir cinayetle ilgili de bu şahıs şüpheliydi ve onunla ilgili de dava süreci devam ediyor. Orada da bir tutuklama kararı verilmiş durumda. Hem Diyarbakır soruşturması, hem İstanbul’daki olay sonrası soruşturma, Diyarbakır’daki davaya dönüştü, iddianame düzenlendi. Orada dava devam ediyor. İstanbul’daki de yakın zamanda soruşturma tamamlandığında dava sürecini hep beraber takip edeceğiz arkadaşlar.”

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