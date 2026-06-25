Çocuk suçlular için komisyon önerisi: Cinayette üst sınır artsın

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AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut başkanlığındaki Meclis Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, 700 sayfaya yaklaşan raporunu gelecek haftalarda TBMM Başkanlığı’na sunacak. Komisyon raporundan bazı tespit ve öneriler şöyle:

CEZA İNDİRİMİ OLMASIN

Yaş gruplarına göre değişen oranda ve zorunlu uygulanan ceza indirimlerinin, kasten öldürme ve netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları bakımından 12-15 ve 15-18 yaş aralıklarında, hakimin takdirine bırakılabileceği yönünde yasal değişiklik yapılmalı. Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 31’inci maddesinin ikinci fıkrasında 12-15 yaş grubu çocuklar için yaş küçüklüğüne ilişkin öngörülen hapis cezalarının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 15 yıl olan üst sınırının 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezasının 10 yıldan 12 yıla kadar, süreli hapis cezaları için belirlenen 7 yıl olan üst sınırının 9 yıla artırılması gerekir. 15-18 yaş grubu çocuklar için yaş küçüklüğüne ilişkin öngörülen hapis cezalarının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırının 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12 yıldan 15 yıla kadar olan hapis cezasının 15 yıldan 18 yıla kadar, süreli hapis cezaları için belirlenen 12 yıl olan üst sınırının 15 yıla artırılması gerektiği kanaatine varılmaktadır.

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POLİGONLARA 21 YAŞ ŞARTI

Çocuk infaz rejiminin caydırıcılığının düşük olmasından ve cezasızlık algısı oluşturmasından dolayı, çocuk hükümlülerin suç ayrımı yapılmaksızın doğrudan çocuk eğitimevine gönderilmesi yerine infaza kapalı ceza infaz kurumunda başlanarak iyi halli olduğunun tespiti halinde eğitimevine nakli öngörülmeli. Tahliye olan çocukların yeniden suça sürüklenmesini önlemek için güçlü bir takip ve destek sistemi kurulmalı.

Silah ruhsatı alma yaşına benzer şekilde poligonlara giriş bakımından da 21 yaşını doldurma şartı getirilmeli.

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TÜM ALANLARA KAMERA

Okul içinde mahrem alanlar hariç, hiçbir kör nokta kalmayacak şekilde tüm okullarda kamera sistemi kurulmalı. Okul girişlerinde kartlı geçiş sistemine geçilmeli ve öğrenci giriş-çıkış verileri e-okul sistemiyle entegre edilmeli. Öğrenci disiplin süreçleri, yönetmelik yerine kanunla düzenlenmeli.

EN ÇOK 15.00-17.00 ARASI SUÇ İŞLİYORLAR

Raporda çocukların suç işleme saatlerinin çoğunlukla 15.00-17.00 arasında olduğuna dikkat çekildi. “Ebeveyn izlemini artırmak için çalışma hayatı düzenlemeleri yapılarak ailelerin çocuklarıyla geçirdiği zamanı artıracak esnek çalışma modelleri teşvik edilmeli” denildi.

‘ADLİ SÜREÇTEKİ ÇOCUK DENİLSİN’

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Çocuk adalet sistemi mevzuatına ilişkin kavramsal çerçeve ile terminolojinin gözden geçirilmesi ve ‘suça sürüklenen çocuk’ kavramı yerine ‘adli süreçteki çocuk’ ifadesinin kullanılması önerildi.