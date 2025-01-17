Çocuk suçlarında korkunç bilanço

Haberin Devamı

Adalet Bakanlığı Adli Destek Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya, özel hazırladığı çocukların işlediği suçlara ilişkin 2024 rakamlarını paylaştı. Gökkaya, sunumda şunları aktardı:

11 YAŞ ALTI İSTİSMAR SUÇU İŞLEYEN VAR

“0-11 yaş arası çocuklardan, 3 bin 462 çocuğa karşı, kasten yaralama suçu işleyen 4 bin 515 çocuk olmuş. 1350 çocuğa karşı cinsel istismar suçu işleyen 1591 çocuk var. Hakaret suçundan 799 suça sürüklenmiş çocuk, mağdur sayısı da 687 görünüyor. Tehditten suça sürüklenmiş çocuk sayımız 501, mağdur sayımız da 492. Yine cinsel taciz suçunda 11 yaşından küçük olduğu halde 168 çocuk fail, 165 de mağdur çocuğumuz bulunuyor. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmada 78 fail çocuğumuz, özel hayatın gizliliğini ihlalde de suça sürüklenen çocuk sayımız 69. 2023’te güvenlik birimlerine getirilen çocuk 537 bin 583 olarak gerçekleşmiş. Ceza ve hukuk mahkemeleri tarafından yaklaşık 10 bin civarında çocuk hakkında tedbir kararı verilmiş.”

Haberin Devamı

3 BİN 700 ÇOCUK HÜKÜMLÜ

Ceza ve infaz kurumlarında yaklaşık 3 bin 700 çocuk hükümlü bulunuyor. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Çiftçiler, “2023 yılında 2 milyon 820 bin 89 şüphelinin 164 bin 551’i suça sürüklenen çocuk. O da yaklaşık yüzde 6’sına denk geliyor” dedi.