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'Çocuk sporculara istismar' iddiası! Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili tutuklandı

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#Ağrı#İstismar#Yozgat
Çocuk sporculara istismar iddiası Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 21:42

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan K., 'çocuk sporculara istismar' suçlamasıyla tutuklandı.

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İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan K.'nın, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda; çocuk sporcuları götürdüğü kamplarda, etkinliklerde ya da otele çağırarak istismarda bulunduğu iddia edildi.

YAZIŞMALAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Evli ve 2 çocuk babası olan Erkan K.'nın cep telefonu ile çocuk sporculara yazdığı müstehcen yazışmalar da yine sosyal medyada paylaşıldı.

TUTUKLANDI

Bu paylaşımlar üzerine Erkan K., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün Yozgat'ta gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Erkan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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#Ağrı#İstismar#Yozgat

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