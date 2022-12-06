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Çocuk servisi doldu

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak#Çocuk Servisi#Viral Enfeksiyon
Çocuk servisi doldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 07:00

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Etem Pişkin, son 10 günde viral enfeksiyonlarda yoğun artış olduğunu ve çocuklarda halsizlik ve eklem ağrısına dikkati çekerek şu bilgileri verdi:

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“Özellikle influenza ve rinovirüs dediğimiz mikroplarda belirgin artış var. Çocuklarda ateş 40 dereceye kadar yüksek seyrediyor. Servisimiz tam doluluk oranıyla çalışıyor. Yoğun bakımlarımızda yeniden artış görüyoruz. Son 10 gündür yoğun bir artış var; bu hastalıkların çoğu virüslere bağlı. Bu salgın damlacık yolu ile bulaştığı için okullarda, kreşlerde çok belirgin bir bulaş oluyor. Hasta sayısı gün geçtikçe artıyor. O yüzden mümkün olduğunca bu hastalık semptomları gösteren çocuklarımızın izole olmaları, okula gitmemeleri ve maske kullanmaları gerekiyor."

 

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#Zonguldak#Çocuk Servisi#Viral Enfeksiyon

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