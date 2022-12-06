Çocuk servisi doldu

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“Özellikle influenza ve rinovirüs dediğimiz mikroplarda belirgin artış var. Çocuklarda ateş 40 dereceye kadar yüksek seyrediyor. Servisimiz tam doluluk oranıyla çalışıyor. Yoğun bakımlarımızda yeniden artış görüyoruz. Son 10 gündür yoğun bir artış var; bu hastalıkların çoğu virüslere bağlı. Bu salgın damlacık yolu ile bulaştığı için okullarda, kreşlerde çok belirgin bir bulaş oluyor. Hasta sayısı gün geçtikçe artıyor. O yüzden mümkün olduğunca bu hastalık semptomları gösteren çocuklarımızın izole olmaları, okula gitmemeleri ve maske kullanmaları gerekiyor."