'Çocuk senden değil' cinayeti! Eşini vahşice katletmişti: Yargıtay, verilen cezayı fazla buldu

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Dairenin kararına göre, Ankara'da 7 Ocak 2022 tarihinde yaşanan olayda, sanık Recep Koyuncu eşi Funda Koyuncu'nun kendisini aldattığını, 3 çocuklarından 2 yaşında olan en küçüğünün kendisinden olmadığını, DNA testi yaptırmak istediğini, Funda Koyuncu'nun buna karşı çıktığını ardından çocuğun kendisinden olmadığını itiraf ettiğini ileri sürdü.

ÇIKAN ARBEDEDE 32 YERİNDEN BIÇAKLADI

Bunun üzerine Sanık Koyuncu ile eşi Funda Koyuncu boşanma konusunda anlaştıkları ancak eşinin polisi arayarak ihbarda bulunduğunu ve çıkan arbede de eşini 32 yerinden bıçakladığı anlaşıldı. ‘Nitelikli kasten öldürme' suçundan hakkında dava açılan Recep Koyuncu Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme heyeti, sanığa önce ‘eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza, sanığın eylemi ‘haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle indirim uygulanarak 22 yıla düşürüldü.

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YARGITAY: KENDİNİ KAYBETTİ

Karara yapılan itiraz üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığa verilen cezayı ‘fazla ceza tayin' nedeniyle bozdu.

Kararın gerekçesinde, sanığın, maktulün çocuklarının başkasından olduğunu söylemesi üzerine, DNA testi yapmak için çocuğu götürmek istediği, maktulün buna izin vermeyerek hakaret etmesi üzerine sanığın kendisini kaybederek eşini 32 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü yönünde savunma yaptığı aktarıldı.

ADLİ TIP RAPORU SANIĞIN İDDİASINI DOĞRULADI

Yargılama aşamasında alınan adli tıp raporu doğrultusunda da çocuğun başkasından olduğunu belirlendiği ifade edilen kararda, "Sanığın savunmasının adli tıp raporu ile doğrulandığı anlaşılmakla, haksız tahrik nedeniyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası öngören 5327 sayılı Kanun'un 29. maddesi ile yapılan uygulama sırasında haksız tahrikin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alınarak makul (orta) bir ceza tayini yerine yazılı şekilde 22 yıl hapis cezasına hükmolunması suretiyle fazla ceza tayini, hukuka aykırı bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.