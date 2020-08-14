Çocuk, şehirler arası yolda otomobil kullanırken görüntülendi

Aksaray-Ankara karayolunda, otomobili küçük yaştaki bir çocuğun kullandığını görenler şaşkınlık yaşadı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüde, direksiyon başındaki küçük yaştaki çocuk, içinde 3 yetişkinin de bulunduğu otomobili, trafiğin yoğun olduğu otoyolda çevredekilere aldırış etmeden kullandığı görülüyor. Önündeki araçları sollayarak ilerleyen çocuğun yanında ve arka koltukta oturan yetişkinlerin rahat tavırları ise dikkati çekti. Küçük yaştaki çocuğa araç kullandırılmasına tepki gösteren vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine şehir girişlerinde önlem alan polis, otomobilin bulunması için çalışma başlattı.