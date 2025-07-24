Çocuk sahibi olma hayalini elinden aldı… Doktor kabus

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İstanbul’da tüp bebek uzmanı Mustafa Acet, 2019’da sosyal medya üzerinden “Hekimliği bırakıyorum, hastayım” diye bir video çektikten sonra Şişli’deki kliniğini ve sosyal medya hesaplarını kapattı. Ardından yurtdışına gitti. Evlat hasretiyle yanıp tutuşan yüzlerce mağdur aile ise tedavileri yarım kaldığı ve yapılan hatalı operasyonlar sebebiyle çocuk sahibi olma hayallerinin çalındığı iddiasıyla Dr. Mustafa Acet hakkında suç duyurularında bulundu, maddi ve manevi tazminat davaları açtı. Acet’in mağdur ettiği kadınlardan biri de Özlem A. idi. Özlem A., çocuk sahibi olmak için tedavi gördüğü Mustafa Acet’in hatalı operasyon sonucu tüm rahmini yaktığını, rahim tüpünü aldığını ve rahminde tek bir doku bırakmayarak çocuk sahibi olma şansını elinden aldığı iddiasıyla maddi ve manevi tazminat davası açtı.

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‘ALANIMDA DÜNYA MARKASIYIM’

İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne açılan davaya göre Özlem A., Acet ile sosyal medya aracılığıyla tanıştı. Acet’in sosyal medya üzerinden işini iyi yapan bir hekim olarak tanıtmasına inanan Özlem A., çocuk sahibi olmak için ünlü doktordan randevu aldı. Acet muayene sırasında Özlem A.’ya rahminin yamuk olduğunu, acilen ameliyat olması gerektiğini, aksi takdirde tüp bebek ile de hamile kalamayacağını ve söz konusu ameliyatlarda kendisinin bir dünya markası olduğunu söyledi. Doktor Acet’in sözlerine ve özgüvenine inanan Özlem A. tedaviyi kabul etti.

‘BAŞKA HEKİME TEDAVİ OLMA’

İddiaya göre Acet, tedavi devam ederken ortaya çıkabilecek olumsuz durumlardan ve komplikasyonlardan Özlem A.’ya bahsetmedi. Herhangi bir sözleşme imzalatmadı ve aydınlatma yükümlülüğünü de yerine getirmedi. Çikolata kisti sebebiyle başka bir hastaneye kaldırılan Özlem A.’ya kistin alınması söylendi. Bunun üzerine Özlem A., hemen doktoru Acet’i aradı. Mustafa Acet, asla bir başka hekime tedavi olmamasını, düzeltmiş olduğu rahmini o doktorun bozacağını söyledi. Acet tarafından ameliyat edilen Özlem A., doktorunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım üzerine büyük bir yıkım yaşadı. Acet, sosyal medya üzerinden hasta olduğunu ve tedavisine artık yurtdışında devam edeceğini söyledi.

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Mustafa Acet’in Türkiye’yi terk etmesi üzerine müvekkilinin hemen rahim filmini çektirip başka bir doktor ile görüştüğünü belirten Özlem A.’nın avukatı Sibel Dolgun, dava dilekçesinin devamında özetle şunlara yer verdi: “Filmi inceleyen doktor, müvekkilin çikolata kistinin alınmadığını, rahminin yakılmış ve yapışmış olduğunu, müvekkilin sağ rahim tüpünün izinsiz alındığını, rahmin bloke edildiğini ve canlı tek bir hücre kalmadığını, artık tüp bebek şansının dahi kalmadığını söylemiştir. Oysaki Mehmet Acet, ufak bir operasyon ile hamile kalabileceğini ifade etmiş, ancak 2 yıllık bir süreçte müvekkil rahminin adeta öldürüldüğünü öğrenmiştir. Şimdilik 170 bin lira maddi, 250 bin lira da manevi tazminatın Acet ile sorumlu hastanelerden tahsilini talep ediyoruz.”

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6 YILLIK HUKUK SAVAŞINI KAZANDI

İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde 6 yıldır görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, Özlem A.’nın açtığı davayı kabul ederek Mustafa Acet’i 239 bin 311 lira 89 kuruş maddi, 250 bin lira da manevi tazminat ödemeye hükmetti. Mahkeme, Acet’in bu tazminatı 6 yıllık faiziyle birlikte Özlem A.’ya ödemesine karar verdi.