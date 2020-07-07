Çocuk sahibi olabilmek için ABD'de 2.5 yıl çabaladılar; Türkiye'de mutlu son

Derya öğrenci olarak ABD’ye gitti. Orada ABD vatandaşı Paul ile tanıştı. 2010’da evlendiler. Mutlu birlikteliklerini bebek sahibi olarak taçlandırmak istediler. Çocukları olmayan Derya-Paul Ferra çifti, ABD’de sayısız sağlık kuruluşuna başvurdu. 2.5 yıl boyunca arayışları sürdü. İki kez aşılama tedavisi gören çiftin tüm çabaları sonuçsuz kaldı. Kendilerine yalnızca tüp bebek tedavisiyle anne-baba olabilecekleri söylendi. Bunun için de yaklaşık 250 bin TL istendi. ABD sağlık sisteminin kronikleşmiş sorunları ve istenen rakamlar, Ferra çiftini Türkiye’ye yönlendirdi.

NEW JERSEY’DEN ANKARA’YA

Derya Ferra memleketindeki tedavi seçeneklerini araştırmaya başladı. Bahçeci Ankara Tüp Bebek Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op Dr. Selen Sakar Ecemiş ile bağlantı kurdu. Kararını hemen verdi. Sene başında, 11 bin kilometre uzaklıktan New Jersey’den Ankara’ya geldi. Daha ilk tedavide olumlu sonuç alındı. 37 yaşındaki Derya Ferra hamile kalarak ABD’ye döndü. Derya-Paul Ferra çifti geçen ay bebeklerini kucaklarına alıp, büyük mutluluk yaşadı. Mutlulukları, aile albümü için çektirdikleri fotoğraflara yansıdı. Oğlu Derek Alp’i kucağına alan Derya Ferra, “40 gün Ankara’da kaldım ve ilk tüp bebek denememizde çok şükür ki oğlumuz dünyaya geldi. Çok uzun süredir istediğim bu mucizeye beni Türk doktorum kavuşturdu. Çok mutluyum, iyi ki Türkiye’ye gelmişiz. Stressiz ve sakin bir bekleyişti, bu ikisi çok önemliydi. Hem de uzun yıllar sonra ülkemde kalma şansım oldu. Hamile olduğumu öğrendikten sonra Amerika’ya dönmek çok daha mutluluk vericiydi” dedi.

DAİRE FİYATINA TÜP BEBEK

Ferra çifti ikinci çocukları için de Türkiye’ye gelme kararı aldı. ABD’de doktorların insanlara tamamen rakam gözüyle baktığını söyleyen Ferra, “Sağlık sistemi hiçbir şeyi karşılamıyor. Amerika’da bir tüp bebek tedavisi bir aileye neredeyse 250 bin TL’ye mal oluyor. Aileler çocuk sahibi olabilmek için kredi çekmek durumunda kalıyor” diye konuştu.

‘DİĞER ÜLKELERDE PAHALI’

Tüp bebek tedavisinin Türkiye’de ABD ve pek çok Avrupa ülkesine göre çok daha ucuz ve çok modern yöntemlerle yapıldığını söyleyen Op. Dr. Ecemiş, “İlaçlar da, tedavi de çok pahalı diğer ülkelerde. Her denemenin bir masrafı var. Birden fazla denemede ciddi rakamlar ortaya çıkabiliyor. Bizde 1500 dolara yapılan işlem, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde 10 bin doları bulabiliyor” dedi.