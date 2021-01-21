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Gündem
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 21.01.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Çocuk parkındaki korkunç cinayette detaylar ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

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Adana'da iki gün önce çocuk parkında başından ve göğsünden tabancayla vurularak öldürülen cesedin Metin Küçükyen’e (36) ait olduğu belirlendi. Küçükyen ile aralarında husumet olduğu belirlenen Fırat Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Fırat Ç., ifadesinde, “Bana 200 bin lira borcu vardı. Konuşmak için parka çağırdı. Buluştuğumuzda bana hakaret edip, yerden aldığı taşla saldırdı. Ben de tabancayla vurdum” dedi.

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  • Adanada çocuk parkında dehşet
  • Adanada çocuk parkında dehşet
  • Adanada çocuk parkında dehşet
  • Adanada çocuk parkında dehşet
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Ege Bagatur Caddesi’nde meydana geldi. Parkta yürüyüş yapan vatandaşlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Başından ve göğsünden tabancayla vurulduğu belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla cesedin Metin Küçükyen'e ait olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çocuk parkındaki korkunç cinayette detaylar ortaya çıktı Her şeyi itiraf etti



ÖLDÜRÜP İŞE GİTMİŞ

Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Küçükyen’in en son Fırat Ç. ile görüştüğünü, aralarında husumet olduğu bilgisine ulaştı. Adana Metal Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde çalıştığı belirlenen Fırat Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi işe gittiği saptanan Fırat Ç., ifadesinde, “Bana 200 bin lira borcu vardı. Konuşmak için parka çağırdı. Buluştuğumuzda bana hakaret edip, yerden aldığı taşla saldırdı. Ben de tabancayla vurdum” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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