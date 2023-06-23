Çocuk parkında silahlı çatışma

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Gruptan bir kişi pompalı tüfekle karşı tarafa ateş açarken, bir kişi de tabancayla kavga ettiği kişilere ateş etti. Silahlı çatışmada K.K. ile yanında bulunan bir kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, karşı gruptan bir kişi, vurulan ve yaralı halde yatan kişiyi tekmeledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.