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Çocuk parkında pompalı dehşeti: 6’sı çocuk 10 yaralı

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#BURSA#İnegöl#Özkan Çakal
Çocuk parkında pompalı dehşeti: 6’sı çocuk 10 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 07:00

İkisi 18 yaşında olan üç kişi, çocuk parkında bulunanlara pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 6’sının 13 ila 17 yaşlarındaki çocuklar, diğer 4 yaralının ise 18 ile 36 yaşları arasında olduğu öğrenildi.

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BURSA’nın İnegöl ilçesinde Özkan Çakal (18), E.Y. (18) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, önceki gün 21.00 sıralarında araçla çocuk parkının önüne gitti. Üç şüpheli, parkta bulunanlara pompalı av tüfeğiyle defalarca ateş açtıktan sonra aynı araçla kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Eymen Ç. (17),  Ahmet Ç. (18), Osman Ş. (15), Ratibe A. (36), Berat V. (21), Uğurcan V. (27), Bora V. (15), Yusuf S. (13), Davut Ç. (13) ve Musab U. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 10 kişi, ambulanslar ve özel araçlarla devlet hastanesine kaldırıldı.

‘KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİK’

Kaçan üç şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar arasında bulunan Uğurcan V. (27) ve Berat V.’nin (21) bu 3 kişiyle kavga ettiği, olayın aralarındaki husumetten kaynaklandığı ortaya çıktı. Uğurcan V. ile Berat V. de tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Tüfeği kullanan Özkan Ç. emniyetteki ifadesinde, “Olaydan 2 saat önce parkta top oynadığımız Uğurcan ve Berat bizi darp etti. Biz de bu duruma sinirlenip bir süre sonra yeniden parka giderek tüfekle korkutmak için ateş ettik” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özkan Çakal çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Emirhan Y. (18), Melih K. (18), Uğurcan V. (27) ve Berat V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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#BURSA#İnegöl#Özkan Çakal

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