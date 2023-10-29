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Çocuk parkında korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu

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#Bursa#Çocuk Parkı#Ceset
Çocuk parkında korkunç olay Ağaca asılı halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 10:35

Bursa'da çocuk parkında ağaca asılı kadın cesedi bulundu. Üzerinden Gülay Özen (40) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi Mümingençoğlu Çocuk Parkı’nda bgün saat 09.00 sıralarında yürüyüş yapan kişi, ağaca asılı kadını görünce ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, cesedin üzerinde Gülay Özen adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıktı. Kadına ait botlar da duvar üstünde bulundu.

Kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#Çocuk Parkı#Ceset

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