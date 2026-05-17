Çocuk Orkestrası ve Korosu’ndan 19 Mayıs konseri

#Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası#19 Mayıs Konseri#Türk Müziği
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından geleneksel müziğimizi yaşatmak ve geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla “Türkiye Yüzyılı’nın ilk orkestra ve korosu” olarak 2024 yılında kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir konser verecek.

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu; 41 keman, 22 bağlama, 18 ritim, 12 çello, 7 klarinet, 7 gitar, 8 viyola, 5 flüt, 3 kontrbas, 2 kabak kemane, 2 kanun, 3 kemençe, 2 ney, 4 ud, 4 piyano, cymbal, trampet, trompet, tef, timpani, triangle, fagot, korno, obua, tuba, trombon olmak üzere 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koro ile sahne alacak. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu konserinde Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik ve popüler müziğin en sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvar sunacak.

