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Çocuk Orkestrası ilk konsere hazır

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#Cumhurbaşkanlığı#23 Nisan#Beştepe
Çocuk Orkestrası ilk konsere hazır
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 07:00

Cumhurbaşkanlığı tarafından geleneksel müziği yaşatmak ve geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla, “Türkiye Yüzyılının ilk orkestra ve korosu” olarak kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, ilk konserini 23 Nisan’da Beştepe’de verecek.

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2024 yılında çalışmalarına başlanan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, ekim ayında bine yakın aday arasından yapılan yetenek taramaları sonucunda 250 çocuğun seçilmesiyle kuruldu. 8-13 yaş grubunu kapsayan koro, çocukları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda orkestra ve koro olarak iki gruba ayırdı. Orkestra içinde de enstrüman bazında oluşturulan keman, bağlama, ud, klarnet, kemençe, kanun, ney, ritim, yan flüt, piyano, gitar, çello, kontrbas sınıfları ile 2024 Kasım ayında eğitimlerine başladı.

Çocuk Orkestrası ilk konsere hazır

RENKLİ REPERTUVAR

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Türk Dünyası Topluluğu Korosu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı ve Güzel Sanatlar Liseleri’nden toplam 50 koordinatör, eğitmen ve pedagogun görev yaptığı projede, öğrenciler Beştepe’de her hafta sonu iki tam gün Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Klasik Müzik ve Popüler Müzik türlerinde eğitim alıyorlar.

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Çocuk Orkestrası ilk konsere hazır

Orkestra şefliğini Prof. Burak Tüzün’ün, koro şefliğini Hülya Kazan’ın üstlendiği koro, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 222 kişilik kadrosu ve renkli repertuvarıyla ilk konserini verecek.

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#Cumhurbaşkanlığı#23 Nisan#Beştepe

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