Çocuk öldüren çocuğa 12 yıl silahı veren anneye 13.5 yıl

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Bursa Osmangazi’de 1 Haziran 2023’te H.K.’nin (17) evinin önüne, daha önce bıçakla yaraladığı M.V.B.’nin arkadaşları Arda Eren Siler (16), G.Ç. ve yabancı uyruklu N.N. gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ile dövülen H.K., yakında bulunan restorana giderek buradan bıçak aldı. İşyeri sahibinin kendisini engellediği H.K., kavga ettiği kişilerin araçlarına binerek uzaklaşmasıyla evine gitti. Olayı anlattığı annesi Fatma Aydın (43) ile birlikte evden çıkan H.K., N.N.’nin kullandığı aracın yanına geldi. Bu sırada Fatma Aydın, iddiaya göre yanında bulunan tabancayı oğluna verdi. Annesinden aldığı tabancayla ateş açan H.K., otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan Arda Eren Siler’i boğazından vurarak öldürdü.

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ANNE İLE OĞLU POLİSE TESLİM OLDU

Çeşitli suçlardan 19 kaydı bulunan H.K. ile annesi, polis merkezine giderek teslim oldu. H.K.’nin ifadesinde Siler’in arkadaşı M.V.B. ile 1 yıl önce kavga ettiklerini, bu kavgada M.V.B.’nin ağır yaralandığını belirterek, “Bu olaydan ötürü 6 ay cezaevinde kaldım. Bu olay nedeni ile bahse konu şahıslar ile aramızda husumet oluştu. Hem kendimi hem de ailemi korumak amacıyla olayı gerçekleştirdim” dedi. H.K. işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen anne ve oğlu tutuklandı. H.K. hakkında Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde, annesi Fatma Aydın hakkında da Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılama devam ederken H.K.’nin dava dosyası, annesinin dava dosyasıyla birleştirildi.

‘HAKSIZ YERE YARGILANIYORUM’

Anne-oğul, Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında son savunmalarını yaptı. H.K. savunmasında, “Her şeyi, annemi ve kendimi korumak için yaptım” diye konuştu. Fatma Aydın ise suçlamaları reddedip oğlunun elindeki tabancayı almak istediğini öne sürerek, “Haksız yere yargılanıyorum” dedi. Sanık avukatı Özgür Abatay ise müvekkili Fatma Aydın’ın, oğlunu rahatsız eden arkadaşlarını 6 kez şikâyet ettiğini belirtip, “Çocuğunun arkadaşını 6 kez şikayet eden bir annenin oğluna, ‘Al bunları vur’ demesi hayatın olağan akışına aykırıdır” dedi. Duruşmada söz alan öldürülen Arda Eren Siler’in ailesi ve avukatları ise tutuklu sanıkların gerçeği söylemediğini belirtip en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

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HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, toplam 19 suç kaydı bulunan H.K.’ye, ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yaşının küçük olması ve haksız tahrik indirimi uygulanın H.K.’nin cezası 12 yıla düşürdü. Mahkeme, Fatma Aydın’a da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın eyleme yardım eden konumunda olması ve haksız tahrik indirimiyle ceza 13 yıl 6 aya düşürüldü. Heyet, anne ve oğlunun tutukluluk halinin devamına karar verdi.