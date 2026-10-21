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Çocuk müstehcenliği operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

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#Aydın#Çocuk Müstehcenliği#Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı
Çocuk müstehcenliği operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 20:04

Aydın’da çocuk müstehcenliği içeriklerini satın aldıkları belirlenen 5 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir haberleşme uygulaması üzerinden çocuk müstehcenliği içeriklerini para karşılığında sattığı tespit edilen ve söz konusu içerikleri satın aldıkları değerlendirilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Şüphelilerden 1’i emniyetten serbest kalırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan İ.A., Y.K., A.K., D.A. ve A.A. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Aydın#Çocuk Müstehcenliği#Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı

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