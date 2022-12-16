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Çocuk kuryelerle kaçak silah ticareti yapmışlar: 5 gözaltı

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#Bursa#Silah Kaçakçılığı#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 14:55

Bursa'da kaçak silah ticaretine yönelik iki farklı operasyonda 2'si çocuk, 5 şüpheli, gözaltına alındı. 55 kurusıkıdan bozma tabancanın ele geçirildiği baskınlarda, şüphelilerin 'kurye' olarak çocukları kullandığı belirlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak silah satışı yapıldığı istihbaratı sonrası harekete geçti.

3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından büyük bir sevkiyat yapılacağı belirlendi. Harekete geçen polis, gece saatlerinde Yıldırım ilçesinde 'kurye' olarak kullanılan M.B. (17) ve E.Ö. (15), kutular içerisinde 25 kurusıkıdan bozma tabancayla yakalandı.

Çocuk kuryelerle kaçak silah ticareti yapmışlar: 5 gözaltı

Şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis, kaçak silah ticareti yapan kişilerin adreslerini belirledi. Nilüfer ilçesindeki bir adrese yapılan baskında; 30 kurusıkıdan bozma tabanca, 66 şarjör, 87 namlu, 84 fişek yatağı ve 5 fişek ele geçirildi, M.A. (23), H.Ö. (26) ve M.F.S. (23) ise gözaltına alındı.

Çocuk kuryelerle kaçak silah ticareti yapmışlar: 5 gözaltı

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Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir önceki operasyonda gözaltına alınan M.B. ile E.Ö. de Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Çocuk kuryelerle kaçak silah ticareti yapmışlar: 5 gözaltı

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#Bursa#Silah Kaçakçılığı#Gözaltı

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