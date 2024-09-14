Çocuk kuruluşlarına plansız denetim

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Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yatılı ve gündüzlü kuruluşlarda Çocuk, Engelli, Yaşlı, Şehit Yakını Gazilerimize hizmet veren kuruluşları denetleyen İl Müdürü Gökboğa ve İl Müdür Yardımcısı Kanalıcı “Yaptığımız plansız denetimlerle verilen hizmetler, yapılan faaliyetlerin verimliliği ve personellerin motivasyonu gibi konular değerlendirilmekte. İlimizde vatandaşlara verilen hizmetlerin etkinliğinin artırılması için denetlemeler aralıksız devam edecektir” dedi.