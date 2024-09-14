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Çocuk kuruluşlarına plansız denetim

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#Adana#Tarık Kanalıcı#Denetim
Çocuk kuruluşlarına plansız denetim
Erdal Fernergiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 10:16

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ve İl Müdür Yardımcısı Tarık Kanalıcı tarafından il müdürlüğüne bağlı çocuk kuruluşlarında kapsamlı bir plansız denetim gerçekleştirildi.

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Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yatılı ve gündüzlü kuruluşlarda Çocuk, Engelli, Yaşlı, Şehit Yakını Gazilerimize hizmet veren kuruluşları denetleyen İl Müdürü Gökboğa ve İl Müdür Yardımcısı Kanalıcı “Yaptığımız plansız denetimlerle verilen hizmetler, yapılan faaliyetlerin verimliliği ve personellerin motivasyonu gibi konular değerlendirilmekte. İlimizde vatandaşlara verilen hizmetlerin etkinliğinin artırılması için denetlemeler aralıksız devam edecektir” dedi.

Çocuk kuruluşlarına plansız denetim

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#Adana#Tarık Kanalıcı#Denetim

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