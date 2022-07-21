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Çocuk kavgasında birbirlerine girdiler

#Adana#Mehtap Taştan#Jkavga
Çocuk kavgasında birbirlerine girdiler

Adana'da çocukları kavga eden Mehtap Taştan ile komşusu T.K. saç saça birbirine girdi. Sesleri duyup üst kata koşan T.K.'nin polis memuru olan eşi M.K.'nin de dahil olduğu kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından Taştan, M.K. tarafından darbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

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Olay, 19 Temmuz günü Sarıçam ilçesi, Osmangazi Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Çocukları kavga eden Mehtap Taştan ile komşusu T.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, Taştan ile T.K. saç saça kavgaya tutuştu. Sesleri duyan T.K.'nın polis memuru eşi M.K., üst kata çıkarak iddiaya göre Taştan’ı darbetti.

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Apartmandaki güvenlik kameralarına yansıyan kavga, diğer dairelerde oturanların araya girmesiyle son buldu. Taştan darp raporu alıp M.K.'den şikayetçi oldu.

Çocuk kavgasında birbirlerine girdiler

‘KOCASI BANA GELİP VURDU'

Olaydan sonra karakola giderek şikayetçi olduğunu belirten Mehtap Taştan, "Olay çocuk kavgası olarak görülse de komşumuz olan kadın, çocuklarıma karşı şiddet eğilimi sergiliyordu. Oğlumla kendi oğlu kavga etmiş. Kapıda oğlumu görür görmez ‘Çık dışarı seni gördüğüm her yerde döveceğim’ diye tepki gösterdi. Elini beline koyup tehditler savurdu. Oğluma benim yanımda bağırınca müsaade etmedim. Dışarı çıktığımda beni itekledi. Çocuğumu dövmeye çalıştı. Biz de saç saça kavga ettik. Polis memuru olan kocası gelip bana vurdu. Bizi tehdit etmeye devam ettiler. Oğlum aşağı inmeye korkuyor. Ben kendimi en rahat hissettiğim evimde darbedildim” dedi.

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Çocuk kavgasında birbirlerine girdiler

KOMŞU DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Komşusu T.K.'nin de Taştan’dan şikayetçi olduğu öğrenildi. T.K., ifadesinde Taştan’ın oğlu T.T.’nin, oğlunu cami çıkışında çenesinden tuttuğunu ve dövmekle tehdit ettiğini belirtti. T.K'nın, olay günü Taştan ile konuşmaya gittiğini bu sırada kendisine tokat atıldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca T.K., polis memuru eşi M.K.’nin kavga sesleri üzerine yukarıya çıktığını ve ayırmak isterken, Taştan’ın elini ısırdığını öne sürdü.

Çocuk kavgasında birbirlerine girdiler

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#Adana#Mehtap Taştan#Jkavga

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