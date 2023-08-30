Çocuk kavgasına karışan aileler birbirine silah ve bıçaklarla saldırdı

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Olay, pazartesi günü 20.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, parkta oynayan 2 çocuk arasında kavga çıktı. O sırada oradan geçen çocuklardan birinin ağabeyi olayı görüp çocukların yanına gitti ve bir çocuğu darbetmeye başladı. Ardından darbedilen çocuğun yakınlarının da gelmesiyle büyüyen kavga ailelerden birinin evinin önüne taşındı.

2 aile arasında çıkan kavgada, bıçaklar ve havalı tabanca da kullanıldı. Bıçaklı 1 kişi, çevre sakinleri tarafından engellendi. Arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KAVGA ANLARI KAMERADA

Havalı tabancayla yaralanan 1 kişi, ambulans ile hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Kavga anları güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.