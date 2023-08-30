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Çocuk kavgasına karışan aileler birbirine silah ve bıçaklarla saldırdı

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#İstanbul#Bağcılar#Çocuk Kavgası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 15:30

Bağcılar'da parkta oynayan 2 çocuğun kavgasına ailelerde karışınca ortalık savaş alanına döndü. Bıçakların ve havalı tabancanın kullanıldığı kavgada 1 kişi, yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, pazartesi günü 20.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, parkta oynayan 2 çocuk arasında kavga çıktı. O sırada oradan geçen çocuklardan birinin ağabeyi olayı görüp çocukların yanına gitti ve bir çocuğu darbetmeye başladı. Ardından darbedilen çocuğun yakınlarının da gelmesiyle büyüyen kavga ailelerden birinin evinin önüne taşındı.

Çocuk kavgasına karışan aileler birbirine silah ve bıçaklarla saldırdı

2 aile arasında çıkan kavgada, bıçaklar ve havalı tabanca da kullanıldı. Bıçaklı 1 kişi, çevre sakinleri tarafından engellendi. Arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocuk kavgasına karışan aileler birbirine silah ve bıçaklarla saldırdı

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KAVGA ANLARI KAMERADA

Havalı tabancayla yaralanan 1 kişi, ambulans ile hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Kavga anları güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi. 

Çocuk kavgasına karışan aileler birbirine silah ve bıçaklarla saldırdı

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#İstanbul#Bağcılar#Çocuk Kavgası

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