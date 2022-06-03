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'Çocuk Kaçırıldı' iddialarını yayanlara işlem yapıldı

#İstanbul#Polis#Emniyet
Çocuk Kaçırıldı iddialarını yayanlara işlem yapıldı

İstanbul’da son günlerde sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yayınlanan çocuk kaçırma iddiaları ile ilgili emniyetten açıklama yapıldı. Açıklamada, "Küçük çocuğu Kıraç Ford Connect araba ile kaçırmışlar. Küçük kardeşlerimizi bir süreliğine dışarı salmayalım. Plaka budur: 63 A** 9**" şeklindeki uyarı yazısının asıldığı Başakşehir ilçesindeki sitenin yöneticisinin E.S. isimli şahıs olduğu belirlenmiştir" denildi.

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Son günlerde özellikle sosyal medyada bir araç plakası verilerek çocuk kaçırıldığı iddiaları artmaya başladı. Bazı basın yayın organlarının da "Başakşehir’de Urfa Plakalı Bir Araçla İlgili İlginç İddia" başlıklarıyla yer alan haberlerin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaları yayan kişinin Esenyurt’ta bir sitede yöneticilik yapan E.S. olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Konu ile ilgili site yöneticisi E.S. ile birlikte sosyal medya paylaşımını teyit etmeksizin site girişine asarak asılsız bilginin yayılmasına sebebiyet verdiği öğrenilen site yönetiminde görevli M.K. isimli şahıslar hakkında TCK 271. maddesi olan 'Suç Uydurma' suçundan adli işlem yapılmıştır" denildi.

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#İstanbul#Polis#Emniyet

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