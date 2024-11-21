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Çocuk istismarları önleme ve bebek ölümleri komisyonlarına üye seçimleri Resmi Gazete'de

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#Çocuk İstismarları#Bebek Ölümleri#TBMM Komisyon
Çocuk istismarları önleme ve bebek ölümleri komisyonlarına üye seçimleri Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 05:10

Çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunması ve gelişimi için meclis araştırma komisyonu ve bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin araştırılması komisyonuna üye seçimleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararları ile çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonuna üye seçimi yapıldı.

Karara göre toplam 22 üyeden oluşan komisyonda; AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu Başkan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu Başkanvekili, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas Sözcü, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık Katip seçildi.

Ayrıca bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarının ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonuna ise Adıyaman Ak Parti Milletvekili İshak Şan Başkan, Uşak AK Parti Milletvekili İsmail Güneş Başkanvekili, İstanbul AK Parti Milletvekili Ümmügülşen Öztürk Sözcü, Adana MHP Milletvekili Ayşe Sibel Öztürk Katip olarak seçildi. Komisyon ise toplam 22 üyeden oluşacak.

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#Çocuk İstismarları#Bebek Ölümleri#TBMM Komisyon

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