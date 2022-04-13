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Çocuk istismarından 16 yıl ceza almıştı, İstanbul'da yakalandı

#İstanbul#Mardin#Çocuk İstismarı
Çocuk istismarından 16 yıl ceza almıştı, İstanbulda yakalandı

Mardin'de 2018 yılında gerçekleştirdiği olayın ardından çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Melik M.T. (25) İstanbul'da yakalandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan cezası kesinleşen ve firari durumda bulunan Melik M.T.'nin Esenyurt'ta saklandığını tespit etti.

Polis yaptığı araştırmada şüphelinin bulunduğu adresi belirledi. Zanlı Melik M.T. gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

Şüphelinin 2018 yılında Mardin'de suçu işlediğini yargılaması sürdüğü sırada İstanbul'a taşındığı belirlendi. Zanlı Melik M.T., cezaevi işlemlerinin tamamlanması için adliyeye sevk edildi. 

 

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#İstanbul#Mardin#Çocuk İstismarı

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