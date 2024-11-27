Çocuk İçin İçerik Derneği: Dijital çağda ebeveynlerin rehberi olmak

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Çalıştay, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur moderatörlüğünde, Bahçeşehir Koleji veVizyon Koleji’nden katılım gösteren 31 ebeveynle gerçekleştirildi.



ÇALIŞTAYIN AMACI VE YAKLAŞIMI



Dijital çağda çocukların medya ve teknoloji ile olan etkileşimleri, ebeveynlerin karşılaştığı en büyük sınavlardan biri haline geldi. ÇİÇEK’in bu yılki çalıştayında, ebeveynlerin dijital dünyada çocuklarıyla ilişkilerini güçlendirmelerine yönelik stratejiler geliştirilmesi hedeflendi.

Çalıştayda, katılımcı ebeveynlere yönelik moderatör rehberliğinde sorular sorularak serbest tartışma yöntemi kullanıldı. Katılımcılar, medya ve dijital teknoloji kullanımıyla ilgili kendi deneyimlerini paylaşarak, ortak kaygıları dile getirdi ve çözüm önerileri sundu.



Çalıştayın ana teması, dijital ebeveynlik sürecinde karşılaşılan zorlukların daha derinlemesine incelenmesi ve bu zorluklara yönelik kolektif bir çözüm çerçevesinin oluşturulması oldu.

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Dijital Ebeveynlik Çalıştayı boyunca, ebeveynlerin dijital dünyada karşılaştıkları sorunlar çeşitli açılardan ele alındı. Öne çıkan konular şunlardır:

1. Gizlilik ve Güvenlik



Ebeveynler, çocuklarının sosyal medya platformlarında içerik paylaşma konusunda karşılaştıkları güvenlik risklerine dikkat çekti. Çocukların yüzlerini göstermeden, yalnızca sanat çalışmaları ya da projelerini paylaşarak içerik üretmeleri gerektiği vurgulandı.

Güvenli platformların kullanımı ve sıkı gizlilik ayarlarının yapılması, ebeveynlerin en öncelikli talepleri arasında yer aldı.

2. Popüler Olma İsteği

Çocukların sosyal medya fenomenlerinden etkilenerek popüler olma arzusu taşıdıkları ve bu durumun, içerik paylaşımı üzerinde baskı yarattığı ifade edildi. Ebeveynler, bu isteği sağlıklı bir çerçevede yönlendirmek için güvenli ortamlar oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

3. Ekran Süresi ve Akademik Başarı



Ekran karşısında geçirilen uzun sürelerin çocukların akademik performansını ve aile bağlarını zayıflatabileceği endişesi dile getirildi. Çalıştayda, ekran sürelerini dengelemek ve alternatif aktiviteler sunmanın yolları tartışıldı.

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4. Yapay Zekâ Kullanımı

Çocukların ödev ve projelerinde yapay zekâ kullanımının yaygınlaşması, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin azalması gibi endişelere neden oldu.



Ebeveynler, yapay zekânın doğru şekilde kullanılabilmesi için çocuklarına rehberlik etmenin önemini vurguladı.

5. Şiddet İçerikli Oyunlar

Yaşlarına uygun olmayan şiddet içerikli oyunlar oynayan çocukların, olumsuz davranışlar sergileyebileceği belirtildi. Bu tür oyunların yerine, yaşlarına ve gelişim seviyelerine uygun alternatif oyunların seçilmesi gerektiği ifade edildi.



6. Sosyal Dışlanma Korkusu

Dijital platformlarda yer almayan çocukların, sosyal çevrelerinde dışlanma korkusu yaşadığı belirtildi. Bu korkunun, ebeveynler için sınır koyma sürecini zorlaştırdığı tartışıldı.

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7. Yaş Uygunluğu ve Cihaz Yönetimi

Ebeveynler, farklı yaş gruplarındaki çocukların cihaz ve platform kullanımlarını yönetirken karşılaştıkları zorlukları dile getirdi. Küçük çocukların, abilerinden ve ablalarından etkilenerek yaşlarına uygun olmayan içeriklere yönelme riski sıkça gündeme geldi.

ÇALIŞTAY BULGULARI VE ÖNERİLER



Çalıştayda yapılan tartışmalardan elde edilen bulgular ışığında, ebeveynlere yönelik çeşitli öneriler geliştirildi:

• Güvenlik Ayarlarının Yönetimi: Çocukların kullandığı dijital platformlardaki gizlilik ayarları düzenli olarak kontrol edilmeli.



• Ekran Süresinin Dengelenmesi: Çocukların ekran dışında zaman geçirmesi için spor, sanat ve aile aktiviteleri gibi alternatif etkinlikler planlanmalı.



• Popülerlik Baskısını Azaltma: Çocukların popüler olma arzusu sağlıklı bir şekilde yönlendirilerek, güvenli ortamda içerik üretimi teşvik edilmeli.



• Yaşa Uygun Oyun ve Uygulama Kullanımı: Çocukların oynadığı oyunların ve kullandığı uygulamaların yaşlarına uygun olması sağlanmalı.



• Yapay Zekâ Eğitimi: Çocuklara yapay zekâ kullanımıyla ilgili eleştirel düşünme becerileri kazandırılmalı.

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ÇOCUK İÇİN İÇERİK DERNEĞİ HAKKINDA



2017 yılında kurulan Çocuk İçin İçerik Derneği, çocuklara yönelik içeriklerin değerlendirilmesi ve ebeveynlerin bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Dernek, “Doğru Yaşa Doğru İçerik” felsefesiyle çocukların gelişim evrelerini dikkate alarak içerik üreticilerine rehberlik etmektedir. Dijital Ebeveynlik Çalıştayı sonuçları, ÇİÇEK’in ebeveynlere dijital dünyada rehber olma misyonunu bir kez daha ortaya koymuş, dijital çağda çocuk yetiştiren ailelerin karşılaştıkları zorlukları anlamak ve çözüm üretmek adına önemli bir adım atılmıştır.