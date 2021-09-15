Çocuk hükümlü ‘açık görüş’ecek
Hükümlü ve tutukluların ziyaret ve ödül yönetmeliklerinde, İnsan Hakları Eylem Planı’ndaki hedefler doğrultusunda önemli değişlikler yapıldı.
Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişiklikleri ile yapılan düzenlemeler özetle şöyle:
- Yanında çocuğu bulunan kadın hükümlünün talebi halinde eş, altsoy ve üstsoyları ile yapacakları kapalı ziyaret açık görüş şeklinde gerçekleştirilecek. Bu amaçla müstakil odalar oluşturulacak.
- Çocuk eğitimevinde kalanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının gençlik kampı veya gençlik merkezlerinden yararlanabilecekler. Çocuk hükümlüye ödül olarak, özel bir bölümde ve personelin yakın nezareti olmadan aile ziyareti sağlanacak.
- Çocuk hükümlülerin aileleri, kurum bünyesinde gerçekleştirilen tören veya anma günü ya da doğum günlerine katılabilecek. Yanında kalacağı bir yakını olmayan çocuk özel izinlerini, bulunduğu il sınırları içinde gündüz kullanabilecek.
- Çocuk eğitimevinde kalanlar hafta sonu 1 gün, idarenin uygun gördüğü süre kadar, kurum dışına çıkabilecek. Kütüphaneden yararlanmak suretiyle kendi kişisel gelişimi için çaba gösteren çocuk hükümlü ve tutuklular ödüllendirilecek.
GÖRÜŞ SÜRESİ UZATILDI
- Hükümlülerin görüş sürelerinin üst sınırı 1 saatten 1.5 saate çıkarıldı. Çocuk hükümlülerin ziyaret süreleri ise en az 1, en fazla 3 saat olarak belirlendi. Hükümlülere, örgün öğretim kurumlarında öğrenim gören çocukları ile hafta sonu ziyaret yolu açıldı.
HIRİSTİYAN-MUSEVİ HÜKÜMLÜYE İYİ HABER
- Yabancı hükümlülere, milli bayramlar ve mensubu bulundukları dinin bayramları ile özel günlerde, açık görüş ve görüntülü görüşme gibi ek imkanlar sağlandı.