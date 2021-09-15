Çocuk hükümlü ‘açık görüş’ecek

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişiklikleri ile yapılan düzenlemeler özetle şöyle:

- Yanında çocuğu bulunan kadın hükümlünün talebi halinde eş, altsoy ve üstsoyları ile yapacakları kapalı ziyaret açık görüş şeklinde gerçekleştirilecek. Bu amaçla müstakil odalar oluşturulacak.

- Çocuk eğitimevinde kalanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının gençlik kampı veya gençlik merkezlerinden yararlanabilecekler. Çocuk hükümlüye ödül olarak, özel bir bölümde ve personelin yakın nezareti olmadan aile ziyareti sağlanacak.

- Çocuk hükümlülerin aileleri, kurum bünyesinde gerçekleştirilen tören veya anma günü ya da doğum günlerine katılabilecek. Yanında kalacağı bir yakını olmayan çocuk özel izinlerini, bulunduğu il sınırları içinde gündüz kullanabilecek.

- Çocuk eğitimevinde kalanlar hafta sonu 1 gün, idarenin uygun gördüğü süre kadar, kurum dışına çıkabilecek. Kütüphaneden yararlanmak suretiyle kendi kişisel gelişimi için çaba gösteren çocuk hükümlü ve tutuklular ödüllendirilecek.

GÖRÜŞ SÜRESİ UZATILDI

- Hükümlülerin görüş sürelerinin üst sınırı 1 saatten 1.5 saate çıkarıldı. Çocuk hükümlülerin ziyaret süreleri ise en az 1, en fazla 3 saat olarak belirlendi. Hükümlülere, örgün öğretim kurumlarında öğrenim gören çocukları ile hafta sonu ziyaret yolu açıldı.

HIRİSTİYAN-MUSEVİ HÜKÜMLÜYE İYİ HABER

- Yabancı hükümlülere, milli bayramlar ve mensubu bulundukları dinin bayramları ile özel günlerde, açık görüş ve görüntülü görüşme gibi ek imkanlar sağlandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara