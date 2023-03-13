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Çocuk görüşme merkezi sayısı 597'ye yükseldi

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#ANKARA#Adalet Bakanlığı#Hukuk
Çocuk görüşme merkezi sayısı 597ye yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 13:06

ADALET Bakanlığı'nca, velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin uygulama kapsamında, çocuk görüşme merkezi sayısı 597'ye yükseltildi.

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Velayet altındaki çocukların icra yoluyla teslimine son verilmesi amacıyla hayata geçirilen çocuk görüşme merkezleri uygulaması, 4 Nisan 2022'de pilot olarak belirlenen 11 ilde başlatıldı. Bugüne kadar 413 il ve ilçede uygulamanın yapıldığı adliye sayısı, bugün açılanlarla birlikte 481'e ulaştı. Son hizmete alınan merkezlerle birlikte ülke genelindeki çocuk görüşme merkezi sayısı da 597'ye yükseldi. Çocuk görüşme merkezlerinde, 4 Nisan 2022'den bu yana 6 bin 260 çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemi yapıldı.

Uygulama kapsamında, velayet hakkı kendisine verilmeyen ancak belirlenen takvime göre çocuğunu görme hakkı tanınan ebeveynler, adliyelerde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine ücretsiz olarak başvurarak, belirlenen çocuk görüşme merkezlerinde çocukları ile görüşebiliyor. Mahkemelerce verilen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişkiye dair kararlar bu merkezlerde, çocuğun üstün yararı gözetilerek ve çocuk merkezli bir yaklaşımla yerine getiriliyor. Hizmetin yıl sonuna kadar ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. (DHA)

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#ANKARA#Adalet Bakanlığı#Hukuk

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