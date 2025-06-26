Çocuk gibi ağlayan tavuğunu kesmeye kıyamadı: İyileşmesi için veteriner aramaya başladı

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Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Gönül Kaya, yaklaşık 1 yıldır mahalledeki çocuklara taze ve çift sarılı yumurta yedirmek için beslediği ve ismini 'Gözde' koyduğu tavuğu hastalanmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Gündüzleri gezmesi için evinin karşısındaki boş arsaya kümes yaptırdıktan 2 gün sonra tavuğun sürekli ağlar gibi inlediğini ve rahatsızlandığını fark edince veterinere götürdü. Veteriner hekim, tavuğun ciğerlerinin iflas ettiğini, kesilmesi gerektiğini, yoksa öleceğini söylemesi üzerine yıkılan Kaya, tavuğunu kesmeye kıyamayınca onu iyileştirecek veteriner arayışında girdi.

Çocuğu olmayan ve mahalledeki çocuklara anne şefkatiyle yaklaştığını dile getiren Kaya, koyu renkli tavuklara özellikle 'Gözde' ismini vermeyi sevdiğini söyledi. Mahalledeki çocuklara taze ve çift sarılı yumurta yedirebilmek amacıyla geçtiğimiz yıl tavuğu beslemeye başladığını ifade eden kadın, "Çocuklar taze yumurta yesinler diye bir yıl önce almışım bu tavuğu. Alıştım, şimdi de dışarıda kendisine yer yaptıktan sonra bir baktım, kendi kendine ağlıyor, inliyor. Hayatımda böyle ağlayan bir tavuk görmedim. Veterinere götürdüm, kontrol etti ve ‘Bunun ciğerleri gitmiş, ölür, bunu kes' dedi. Ben de üzülüyorum, kesemiyorum, iyileşmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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''İNŞALLAH İYİ BİR VETERİNER ÇIKAR DA YARDIMCI OLUR"

Tek istediği, Gözde ismini verdiği tavuğu iyileştirecek bir veterinerin çıkması olduğunu belirten Kaya, "Mahalledeki çocuklara söz verdim; ‘Ben bunu büyüttüğüm zaman sizlere yumurta vereceğim' diye. Şimdi 'Gözde'ye de bir şey olursa, Alsancak Mahallesi'ndeki çocuklar nasıl taze yumurta yiyecek? Onu düşünüyorum. İnşallah Gözde ölmez, inşallah iyi bir veteriner çıkar da yardımcı olur" dedi.