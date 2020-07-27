Çocuk gelişimi bölümü nedir? İşte çocuk gelişimi bölümü mezunları iş imkanları

İki yıllık önlisans ve dört yıllık lisans bölümü olarak eğitim veren çocuk gelişimi, vakıf ve devlet üniversitelerinde tercih edilebiliyor. İşte, çocuk gelişimi bölümü mezunları iş imkanları...

Bölümün amacı; Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve iyileştirmede bilimsel ve teknolojik gelişmeler kapsamında kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, araştıran, eleştirel düşünen, farklılıklara saygılı, kalite standartları doğrultusunda bilinçli ve donanımlı sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

Çocuk Gelişimi Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar.

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ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS BÖLÜMÜ OLAN ÜNİVERSİTELERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN