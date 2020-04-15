Çocuk gelinle evlenene tahliye teklifi

İnfaz paketini zora sokmaması amacıyla erken yaşta evlilik teklifi ayrı hazırlandı. Taslak teklife göre Türk Ceza Yasası’nda erken yaşta evliliklere uygulanan “Çocukların cinsel istismarı” başlıklı maddenin ikinci fıkrasına göre ceza alanların infazı ertelenecek. Bunun için şu 5 kriter dikkate aranacak:

“Suçun, cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenmesi. 10 Nisan 2020 tarihi itibarıyla mağdur ile failin evlenmiş olması. Suçun işlendiği tarihte failin başka biriyle evli olmaması. Mağdurun şikâyetinin bulunmaması. Suçun işlendiği tarihte mağdurun 14 yaşına girmiş olması. Mağdur ile fail arasında 15 yıldan fazla yaş farkının bulunmaması.”

ANNE-BABAYA AF

Çocukla evlenenlerin tahliyesi için bu koşulların birlikte gerçekleşmesi şartı aranacak. Bu durumda mahkeme yargılamaya devam edecek, hükmünü verecek, ancak mahkûmiyet halinde sanık cezaevine girmeyecek.

PROF. SÖZÜER: TECAVÜZCÜYLE EVLENDİRME GERİ GETİRİLİYOR

Türk Ceza Yasası’nın mimarlarından Prof. Dr. Adem Sözüer Hürriyet’e, “Teklif eski Türk Ceza Kanunu’nun 434’üncü maddesindeki tecavüzcüyle evlendirme uygulamasını farklı bir şekilde geri getirmektedir. Medeni Kanun’daki evlenme yaşı da kâğıt üzerinde kalacaktır” dedi.