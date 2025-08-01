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Çocuk doktoru 'parayla bebek aldı' iddiası! Skandal, bebek hastanelik olunca ortaya çıktı

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#Kuşadası #Çocuk Doktoru#Sağlık Bakanlığı
Çocuk doktoru parayla bebek aldı iddiası Skandal, bebek hastanelik olunca ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 15:55

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, çocuk doktorunun parayla bebek aldığı iddia edildi. Skandal, doktorun eve götürdüğü bebeği düşürüp tedavi için hastaneye götürmesiyle ortaya çıktı. Çocuk doktoru Ş.D.E. (57) gözaltına alındı.

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Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görevli çocuk doktoru Ş.D.E.'nin, evli olmayan çiftin 21 Temmuz'da dünyaya gelen bebeğini, annesi Ö.K.'den para karşılığı aldığı öne sürüldü. Evinde bakıcı tutan Ş.D.E.'nin, 30 Temmuz'da bebeği kucağından düşürdüğü iddia edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan bebek, bakıcısı tarafından hastaneye getirilip, solunum rahatsızlığı olduğu söylendi.

Çocuk doktoru parayla bebek aldı iddiası Skandal, bebek hastanelik olunca ortaya çıktı

YARA İZLERİNİ HEMŞİRE FARK ETTİ

Bebeğin vücudundaki yara izlerini fark eden bir hemşire, durumu hastane başhekimine bildirdi. Bunun üzerine bebek, görevli doktor Ş.D.E. tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ş.D.E.'nin sevk yazısına da 'Anne-baba olmadığı için ilçe dışı sevki uygun gördüm' notu düştüğü belirtildi.

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Sağlık Bakanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlattı. Bu kapsamda Ş.D.E. gözaltına alınırken, Sağlık Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırıldı.

EVLAT EDİNMEK İSTEMİŞ

İlk ifadesinde bebeğin annesine bir miktar harçlık ve yol parası verdiğini söylediği belirtilen Ş.D.E.'nin, 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne evlat edinmek için başvuruda bulunduğu, ancak yaşının büyük olması ve eşinden ayrı yaşaması nedeniyle talebinin reddedildiği öğrenildi. Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan, polis ekipleri, bebeğin annesi Ö.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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#Kuşadası #Çocuk Doktoru#Sağlık Bakanlığı

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