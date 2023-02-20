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Çocuk dayanışması... Resim yapıp yardımlarla birlikte gönderdiler

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#Nimrod Arad#Resim#Çocuk
Çocuk dayanışması... Resim yapıp yardımlarla birlikte gönderdiler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 07:00

Muğla ve çevresinde geçen yaz yaşanan yangınlara karşı verdiği destekle kamuoyunda adı duyulan İsrailli işinsanı Nimrod Arad’ın kızları Aline (9) ve Michelle (6) ile sınıf arkadaşları, depremzede arkadaşları için yaptıkları resimleri, İsrail’den yola çıkan insani yardım malzemeleri ile birlikte Türkiye’deki depremzedelere gönderdi.

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Şu an İsrailli 4 yardım kuruluşu afet bölgesinde aktif olarak görev yaparken, önceki gün Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında bu resimler de afetten etkilenen çocuklara ulaştırıldı.

İKİNCİ GÜN BÖLGEDEYDİLER

Kahramanmaraş, İskenderun ve Antakya’da görev yapan IsraAID bölgede görev alan 4 İsrailli yardım kuruluşundan biri. 8 kişilik bir ekiple sahada aktif olarak görev yapan IsraAID, depremin ikinci günü bölgeye ulaşmış. Dünya genelinde 250 çalışanı bulunan kuruluş, Türkiye’deki deprem felaketi için ek personel istihdam ederek bölgedeki çalışan sayısını 10’a çıkarmış. Önce Gaziantep’e giden ekip, Kahramanmaraş’ta arama kurtama çalışmalarına devam etmiş. Kahramanmaraş, İskenderun, Antakya ve Samandağ’da da insani yardıma devam ediyor.

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Çocuk dayanışması... Resim yapıp yardımlarla birlikte gönderdiler


SU ARITMA DA YAPIYORLAR

Konuyla ilgili Hürriyet’e demeç veren IsraAID’in CEO’su Yotam Polizer, “Türkiye ve Suriye’yi etkileyen depremler, tarihteki bildiğimiz en büyük doğal felaketlerden biri oldu. IsraAID olarak bölgeye depremin hemen ertesi günü ulaştık. Hâlâ da hijyen ürünleri, kışlık giyecekler, ilaç, uyku tulumu ve çadır gibi en acil ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Depremden etkilenen insanlara bu uzun toparlanma sürecinde destek vereceğiz” diye konuştu. IsraAID, bunlara ek olarak bir su mühendisi ve 8 adet büyük su arıtma sistemiyle ihtiyaç duyulan bölgelere içilebilir su ulaştırıyor.

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#Nimrod Arad#Resim#Çocuk

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