Çocuk dayanışması... Resim yapıp yardımlarla birlikte gönderdiler

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Şu an İsrailli 4 yardım kuruluşu afet bölgesinde aktif olarak görev yaparken, önceki gün Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında bu resimler de afetten etkilenen çocuklara ulaştırıldı.



İKİNCİ GÜN BÖLGEDEYDİLER



Kahramanmaraş, İskenderun ve Antakya’da görev yapan IsraAID bölgede görev alan 4 İsrailli yardım kuruluşundan biri. 8 kişilik bir ekiple sahada aktif olarak görev yapan IsraAID, depremin ikinci günü bölgeye ulaşmış. Dünya genelinde 250 çalışanı bulunan kuruluş, Türkiye’deki deprem felaketi için ek personel istihdam ederek bölgedeki çalışan sayısını 10’a çıkarmış. Önce Gaziantep’e giden ekip, Kahramanmaraş’ta arama kurtama çalışmalarına devam etmiş. Kahramanmaraş, İskenderun, Antakya ve Samandağ’da da insani yardıma devam ediyor.

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Konuyla ilgili Hürriyet’e demeç veren IsraAID’in CEO’su Yotam Polizer, “Türkiye ve Suriye’yi etkileyen depremler, tarihteki bildiğimiz en büyük doğal felaketlerden biri oldu. IsraAID olarak bölgeye depremin hemen ertesi günü ulaştık. Hâlâ da hijyen ürünleri, kışlık giyecekler, ilaç, uyku tulumu ve çadır gibi en acil ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Depremden etkilenen insanlara bu uzun toparlanma sürecinde destek vereceğiz” diye konuştu. IsraAID, bunlara ek olarak bir su mühendisi ve 8 adet büyük su arıtma sistemiyle ihtiyaç duyulan bölgelere içilebilir su ulaştırıyor.