Çocuk dayanışması... Resim yapıp yardımlarla birlikte gönderdiler

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Şu an İsrailli 4 yardım kuruluşu afet bölgesinde aktif olarak görev yaparken, önceki gün Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında bu resimler de afetten etkilenen çocuklara ulaştırıldı.
İKİNCİ GÜN BÖLGEDEYDİLER
Kahramanmaraş, İskenderun ve Antakya’da görev yapan IsraAID bölgede görev alan 4 İsrailli yardım kuruluşundan biri. 8 kişilik bir ekiple sahada aktif olarak görev yapan IsraAID, depremin ikinci günü bölgeye ulaşmış. Dünya genelinde 250 çalışanı bulunan kuruluş, Türkiye’deki deprem felaketi için ek personel istihdam ederek bölgedeki çalışan sayısını 10’a çıkarmış. Önce Gaziantep’e giden ekip, Kahramanmaraş’ta arama kurtama çalışmalarına devam etmiş. Kahramanmaraş, İskenderun, Antakya ve Samandağ’da da insani yardıma devam ediyor.