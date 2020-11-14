Ali KADI/NİĞDE,(DHA)-
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Çocuk çorabı içerisinde eroin ele geçirildi
NİĞDE’de çocuk çorabı içerisine zulalanmış eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada çocuk çorabı içerisine saklanmış 113,12 gram ağırlığında eroin ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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