Çocuk cerrahisi uzmanı doktor Tamer Peker'e acı veda

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Isparta Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği'nde Çocuk Cerrahisi Uzmanı Tamer Peker, geçen 10 Kasım günü akşam saatlerinde evinde aniden fenalaştı. Kendi çabalarıyla yaşadığı daireden çıkan Peker, giriş kapısı önünde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Peker, ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Peker, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Peker'in cenazesi, bugün ilk olarak görev yaptığı Isparta Şehir Hastanesi Başhekimlik binası önüne getirildi. Buradaki törene İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Küçükcoşkun, Hastane Başhekimi Opr. Dr. Ekrem Aytar, başhekim yardımcıları, hastane idarecileri, doktorlar, annesi Aysun Peker, kız kardeşi Filiz Kırbeyi, yakınları ile çok sayıda hastane personeli katıldı. Cenaze töreninde dua sonrası konuşan Başhekim Ekrem Aytar, "Zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doktor Tamer Peker, vefatıyla hepimizi çok büyük üzüntüye sevk etti. Bu vefatla beraber tüm yakınlarına, sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyoruz. Sağlık çalışanları olarak derin bir üzüntü içerisindeyiz. Mekanı cennet olsun. Tüm arkadaşlarımızın da baş sağlığını iletiyorum" dedi.

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Taziyelerin ardından Tamer Peker'in cenazesi, Halıkent Camii'nde kılınan namazın ardından Halife Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.