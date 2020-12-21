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Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI - DHA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 21:50 | Son Güncelleme:

Çocuk çantasına gizlemişler! Tam 12 bin 350 adet...

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Çocuk çantasına gizlemişler! Tam 12 bin 350 adet...
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Konya’da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, çocuk çantası içine gizlenmiş 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.K. isimli şüphelinin otomobille kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Otomobili takibe alan polis, Hacıveyiszade Mahallesi Melih Sokakta aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada çocuk çantası içine gizlenmiş 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 4 bin 415 lira ele geçirildi. Sürücü M.K ile yanındaki G.K. ve G.S. gözaltına alındı.

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