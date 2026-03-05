×
Çocuğunun öğretmenlerini tehdit eden veli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Öğretmen#Tehdit#Veliler
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2026 13:18

Eskişehir’de bir ilkokulda 2 kadın öğretmeni tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğrencisi velisi şüpheli İ.T. tutuklandı.

Tepebaşı ilçesinde kırsal Kozkayı Mahallesi’nde öğrenci velisi olduğu belirtilen İ.T., okul bahçesine elinde sopayla gelerek 2 kadın öğretmeni okuldan ayrılmaları için tehdit etti. Daha sonra ise okul kapısında tehdit içerikli not bıraktı. Kadın öğretmenler Burcu G. ve Şeyma Ç.’nin şikayeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, şüpheli İ.T., yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. ‘Tehdit’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. 

