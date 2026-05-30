Çocuğunun müstehcen görüntülerini paylaşan anne tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 20:45

İzmir'de sosyal medya üzerinden çocuğun müstehcen içeriklerinin paylaşıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan anne tutuklandı, hala ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden küçük bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı bilgisi üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Ekipler, mağdurun 11 yaşındaki A.A, şüphelilerin ise anne G.A. ile baba Y.A. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla anne gözaltına alınırken, babanın ceza infaz kurumunda olduğu belirlendi. Çocuk ise İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili dijital materyallere el konuldu.

Çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesinin ardından halası M.V. de gözaltına alındı.

ANNE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne G.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

HALA HAKKINDA ADLİ KONTROL

Şüpheli hala M.V. hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verildi.

 

