Çocuğunun gözü önünde vahşet

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Adana’da Pozantı Belediyesi’nde memur olan Hatice Mine Kocamaz (40), şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce mahalle bekçisi eşi Hamza Eren Kocamaz’dan (40) boşanmak için dava açtı. Dün gece 01.00 sıralarında, Hamza Eren Kocamaz, davadan vazgeçmesi için ısrar ettiği Hatice Mine Kocamaz’ın Yüreğir ilçesindeki Kışla Mahallesi’ndeki evine gitti. Hamza Eren Kocamaz, evde uyuyan Hatice Mine Kocamaz’ın yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına ateş etti. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hatice Mine Kocamaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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‘KUMARBAZDI BORÇLARI VARDI’

Olayın ardından kaçan şüpheli Hamza Eren Kocamaz’ın yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergâhını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Hamza Eren Kocamaz, cinayetten yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı adreste gözaltına alındı.

Dün sabah, ailesi, Hatice Mine Kocamaz’ın cenazesini teslim almak için Adana Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Olayın 7 yaşındaki yeğeninin gözleri önünde yaşandığını belirten Yılmaz Yılgıncan, “Kız kardeşim 2 yıldır boşanma aşamasındaydı. Karşı taraf bekçiydi ama dünya kadar borçları vardı. Borçlarından dolayı aile içerisinde şiddetli geçimsizlik başladı ve bu süreçte boşanma davası açıldı. Boşanma davası çekişmeliye döndü ve olanlar oldu. Kendisi kumarbazdı. Kız kardeşimi 7 yaşındaki yeğenimin yanında öldürmüş” diye konuştu.

Hatice Mine Kocamaz’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Buruk Mezarlığı’na götürüldü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hatice Mine Kocamaz’ın cenazesi, gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.