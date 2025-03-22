Çocuğunun gözü önünde katletmiş

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Tartışmanın büyümesi ile Kayhan Barbak, mutfaktan aldığı bıçakla Zehra Barbak’ı 3 yerinden bıçakladı. Zehra Barbak, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Kayhan Barbak’ı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. İfadesinde cinayeti, ‘kıskançlık’ yüzünden işlediğini söyleyen Kayhan Barbak, tutuklandı.

Kayhan Barbak, savcılıktaki ifadesinde; tartıştıklarını, çok alkollü olduğu için bıçak aldığını ancak eşini bıçakladığını hatırlamadığını söyledi. Kayhan Barbak hakkında ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ’

Kayhan Barbak’ın yargılanmasına dün İzmir 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Tutuklu sanık Barbak ile taraf avukatları, Zehra’nın annesi Naime Özkan ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Barbak, eşini yanlışlıkla vurduğunu savundu. Sanığın ardından söz verilen Zehra’nın annesi Naime Özkan, “Olay günü kızım ‘Yapma’ diye bağırınca torunum M.A.B. uyanmış. Dinlememiş, torunumun gözü önünde ensesinden ve sırtından bastırıp defalarca bıçaklamış. Sonra kapıyı açıp, ‘Nereye gidersen git’ demiş. 9 yaşındaki torunumun dinlenilmesini istiyorum. Adaletinize sığınıyorum” diye konuştu.

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Konuşmaların ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, M.A.B’nin dinlenmesine ve sanığın akıl sağlığı raporu alınmasına hükmederek duruşmayı 27 Haziran’a erteledi.