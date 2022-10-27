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Çocuğunun gözü önünde karısına yumruk attı

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#İzmit#Kocaeli#Kadına Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 11:45

İzmit'te bir kafede tartışan boşanma aşamasındaki çift, çocuklarının gözü önünde kavga etti. Kavga sırasında koltuğa düşen kadına eşi ardı ardına yumruk attı.

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Kuruçeşme'deki bir kafede bir araya gelen boşanma aşamasındaki T.A. ile eşi T.A., arasında tartışma çıktı. Ayağa kalkan taraflar, birbirlerine saldırdı. Bu sırada adam, oğlunu kafenin önüne çıkarırken kadın eline geçirdiği sopa ile eşinin peşinden gitti.

Çocuğunun gözü önünde karısına yumruk attı
Kafenin çıkışında eşinin itmesiyle kadın, koltuğun üzerine düştü. Kocası, koltuktaki kadına ardı ardına yumruklarla vurdu.

Çocuğunun gözü önünde karısına yumruk attı
Kafede çalışan kadın ile bir kadın müşteri, adamı tutarak çekti. Kavga sona ererken, çiftler kafeden ayrıldı. T.A., olayın ardından emniyete giderek kocası T.A. hakkında şikayette bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çiftlerin kavgası güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Çocuğunun gözü önünde karısına yumruk attı

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