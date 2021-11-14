Çocuğunun gözleri önünde katledildi

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Mahkeme çiftin çocuklarının velayetini annesine bıraktı. Sedat Kalındaş da her hafta çocuğunu görebilecekti. Sedat Kalındaş önceki gün eski eşini telefonla aradı, çocuğunu almaya geleceğini söyledi. Normalde halasıyla yaşayan Gülsüm Yarıs bir günlüğüne annesinin evine gitmişti. Sedat Kalındaş dün saat 07.00’de eve gitti.

Kapıyı açan Gülsüm Yarıs’la aralarında tartışma çıktı. Bu sırada çocukları da anne ve babasının yanına geldi. Sedat Kalındaş tartışma sırasında ruhsatsız tabancasını çekerek, çocuğunun gözleri önünde Gülsüm Yarıs’a peş peşe ateş etti. Gülsüm Yarıs hayatını kaybederken, Sedat Kalındaş da olay yerinden kaçtı.