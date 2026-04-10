Çocuğunun fotoğrafını paylaşan aileler dikkat

Haberin Devamı

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) Yürütme Kurulu Üyesi-Bilişim ve Veri Hukuku Uzmanı Avukat İrem Kolbakır, yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi ve sosyal medyada çocuklarının görüntüsünü paylaşan ebeveynleri uyardı. Kolbakır, Hürriyet’e şunları söyledi:

‘T.C. KİMLİKLE GİRİLECEK’

“Mevcutta ‘İnternet Ortamındaki Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ var. İlave edilmesi istenen teklif 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanması yönünde maddeler içeriyor. Teklif, bazı platformlara hesap açılmaması, bir kısım hesaplara da aile izniyle hesap açılmasını öngörüyor. Hesaplara T.C. kimlik numarası ile girilmesini zorunlu kılıyor. Maksat yaş doğrulaması ve sahte hesap açılmasının engellenmesi.

Haberin Devamı

15 yaş üstü çocuklar için aile kontrol araçlarının getirilmesi planlanıyor. Bu kontrol sosyal medya platformlarında daha etkin olacak, hatta zorunlu olacak.

Çocuklar ait fotoğraf video gibi içeriklerin sosyal medyada hukuka aykırı olarak paylaşıldığını görüyoruz. Aile hukukundan doğan anne babanın çocuğu üzerinde hakları var ancak ‘çocuğun üstün yararının korunması ilkesi’ esas olduğundan, şikâyet sonucu yapılabilecek bir incelemede hukuki bir kısım tedbirlerin alınması yoluna gidilebilir. Hatta ebeveynin velayet hakkının alınması da mümkün olabilir. Ebeveynler, dijital harici risklere karşı çocuklarını korurken bir taraftan kendileri de çocuğun kişilik haklarını ve mahremiyetini zedeleyici içerikler paylaşmaktan kaçınmalılar.”