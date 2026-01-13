Ders çıkışı dehşet: Çocuğunun eski öğretmenini silahla vurdu

Haberin Devamı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Yeşilevler Şehit Duran İlkokulu’nda görev yapan öğretmen Aziz Gülen, ders çıkışında sokakta yürüyerek yolun karşısına geçtiği sırada, bilinmeyen nedenle eski öğrencisinin babası M.P.’nin saldırısına uğradı. M.P.’nin attığı yumrukla yere düşen Gülen'e, araya giren başka bir öğretmen yardım etmeye çalıştı. Ancak şüpheli bu kez tabancasını çekerek yerdeki öğretmene ateş edip kaçtı. Öğretmene mermi isabet etmezken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan öğretmen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olayın ardından şüpheli M.P.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Öte yandan, şüphelinin çocuğunun daha önce Şehit Duran Keskin İlkokulu’nda eğitim gördüğü, ardından başka bir okula nakledildiği belirtildi.