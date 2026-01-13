×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ders çıkışı dehşet: Çocuğunun eski öğretmenini silahla vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Öğretmen#Darp#Saldırı
Ders çıkışı dehşet: Çocuğunun eski öğretmenini silahla vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2026 12:10

Adana’da ilkokul öğretmeni Aziz Gülen (43), eski öğrencisinin babası M.P. tarafından darbedilip silahlı saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Yeşilevler Şehit Duran İlkokulu’nda görev yapan öğretmen Aziz Gülen, ders çıkışında sokakta yürüyerek yolun karşısına geçtiği sırada, bilinmeyen nedenle eski öğrencisinin babası M.P.’nin saldırısına uğradı. M.P.’nin attığı yumrukla yere düşen Gülen'e, araya giren başka bir öğretmen yardım etmeye çalıştı. Ancak şüpheli bu kez tabancasını çekerek yerdeki öğretmene ateş edip kaçtı. Öğretmene mermi isabet etmezken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ders çıkışı dehşet: Çocuğunun eski öğretmenini silahla vurdu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan öğretmen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Haberin Devamı

Ders çıkışı dehşet: Çocuğunun eski öğretmenini silahla vurdu

Olayın ardından şüpheli M.P.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Öte yandan, şüphelinin çocuğunun daha önce Şehit Duran Keskin İlkokulu’nda eğitim gördüğü, ardından başka bir okula nakledildiği belirtildi. 

Ders çıkışı dehşet: Çocuğunun eski öğretmenini silahla vurdu

Gözden KaçmasınBina sakini, çıkan tartışmada restorana ateş açtıBina sakini, çıkan tartışmada restorana ateş açtıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Öğretmen#Darp#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!