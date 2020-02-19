Çocuğunun annesini 25 bıçak darbesiyle öldürdü! Pes dedirten savunma…

Manavgat'ta her ikisi de eşinden ayrı olan Ümit Gür ve Halime Şenal, dini nikahla 2 yıl birlikte yaşadı. Çiftin bir çocukları dünyaya geldi. Bir süre sonra Halime Şenal, çocuğu da bırakıp Ümit Gür'ü terk etti. Gür, geçen yıl 23 Temmuz gecesi Halime Şenal'ı, Ilıca Mahallesi Kumköy turizm merkezinde minibüs duraklarının yakınındaki boş arazide 25 bıçak darbesiyle öldürdü.

Tutuklanan Ümit Gür hakkında Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülen son duruşmasına sanık Ümit Gür, tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, salonda tarafların avukatları, sanık yakınları ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyesi kadınlar hazır bulundu.

'ÜST KATTA HALİME, ALT KATTA RESMİ EŞİ VE ÇOCUKLARI KALIYORDU'

Duruşmada Halime Şenal'ın arkadaşı Habibe Ay tanık olarak dinlendi. Habibe Ay, Halime Şenal'ın sanık Ümit Gür'ü sevdiğini, ancak kendi ayakları üzerinde durabilmek için çalışmaya başladığını anlattı. Öldürülen Halime Şenal'ın iş başvurusu sırasında yapacağı harcamalar için kendisinden 200 lira aldığını söyleyen Habibe Ay, "Bankadan çıktığımız sırada sanık Ümit Gür'le karşılaştık. Bana kızdı" dedi. Daha önceleri Halime Şenal'ın Ümit Gür'ün dubleks evinde kaldığını anlatan tanık Ay, "Üst katta Halime Şenal, alt katta Ümit Gür'ün resmi eşi ve çocukları kalıyordu. Ben birkaç defa gittim" diye konuştu.

'BIÇAK ÇEKTİ' SAVUNMASI

Sanık Ümit Gür, Halime Şenal'ın ortak çocuklarına bakmadığını, bu yüzden tartıştıklarını, olay günü de bıçak çektiği için kendisini savunmak zorunda kaldığını iddia etti.

Sanık avukatı Semih Şeker, çiftin ortak çocuğunun Halime Şenal'ın eski eşinin nüfusuna kaydedildiğini, bu nedenle küçük çocuğun şu anda yurtta kaldığını, çocuğun Ümit Gür'ün nüfusuna kaydedilmesi için soy bağının reddi davası açıldığını, ayrıca çocuğa kayyum olarak sanığın resmi nikahlı eşinin atanması için talepte bulunduklarını aktardı.

'KANLI TİŞÖRTÜNÜ YOLDA ÇÖP KOVASINA ATMIŞ'

Halime Şenal'ın resmi nikahlı eşinin avukatı olarak davaya müdahil olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin de avukatı Hatice Kübra Turan ise sanığın verdiği ifadelerin suçtan kurtulma amaçlı olduğunu belirterek, "Sanık, Halime Şenal'ı 17'si öldürücü nitelikte, 25 bıçak darbesiyle öldürmüştür. Pişman olduğunu söylemesine rağmen, olaydan hemen sonra 112'yi aramamıştır. Üzerindeki kanlı tişörtü yolda çöp kovasına atmış, pantolonun paçasında bulunan kan lekeli bölümü kesmiştir. Olay yerinden yaklaşık 6-7 kilometre uzaktaki evine yaya olarak yürüyerek gitmiştir. Güvenlik güçlerine teslim olmamış, operasyonla yakalanmıştır" dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

'DAVAYI SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ'

Duruşmanın ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleriyle birlikte basın açıklaması yapan avukat Hatice Kübra Turan, "Bugünkü duruşmada tanıklar dinlendi. Halime imam nikahlı eşi tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürüldü. Biz dernek olarak Halime için davayı sonuna kadar takip edeceğiz" diye konuştu.

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