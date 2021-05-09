Çocuğunun ağlamasına aldırış etmeden karısını dövmüştü! Serbest bırakıldı

Olay, 2 gün önce Gölbaşı ilçesinden Ankara - Niğde otoyoluna bağlanan varyantta yaşandı. Murat K., henüz bilinmeyen nedenle aracını yol kenarına çekerek eşini çocuğunun yanında darp etmeye başladı.

Kızının ağlamasına rağmen eşine sözlü ve fiziki saldırıda bulunan Murat K. yoldan geçenlerin tepkisine neden oldu. Saldırı anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden bir TIR sürücüsü de korna çalarak, kadını darp eden kişiye tepki gösterdi. Saldırgan bu sefer de TIR sürücüsünün üzerine yürüdü.

Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntülerdeki kız çocuğunun da olay sırasında panik içinde ağladığı görüldü.

Olayın ardından harekete geçen jandarma Murat K.'yi gözaltına aldı. Murat K. eşinin şikayetçi olmaması üzerine ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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