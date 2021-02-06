Çocuğunu yastıkla nefessiz bırakan Nurcan Serçe’ye tepki yağıyor

TikTok uygulaması üzerinden çocuğuna şiddet uygulayan bir annenin görüntülerinin paylaşılmasının üzerine, Twitter kullanıcıları #NurcanSerceTutuklansın etiketiyle tepkilerini dile getirmeye başladı.



Görüntülerde, kızına şiddet uygulayan kadının hızını alamayıp yastıkla boğmaya çalıştığı, olay sırasında bir erkek çocuğunun da çaresizce o anlara tanık olduğu görülüyor.



Küçük kızın ise olay sonrası yaşayıp yaşamadığı da bilinmiyor.



SOSYAL MEDYADA VERİLEN TEPKİLER



“Bir kez daha tüylerimizi ürperten bir çocuk fiziksel istismarı videosuyla sarsıldık. Veriler çocukların çoğunlukla yakınları tarafından istismar edildiklerini göstermekte. Hapse atmak çözüm değil. Çocuklar anne-babalarının insafına terkedilmemeli.”



“Bir çocuk düşünün ki sığınacak son kalesi bile yıkılmış. Söylenecek çok şey olduğunda söyleyecek bir şey bulamıyor insan... #NurcanSerçeTutuklansın”





“Annelik sadece doğurmakla olmuyor . Sevginizi veremeyecekseniz bu dünyaya çocuk getirmeyin. Rabbim vicdan yoksunlarına annelik duygusunu tattırmasın..”





“Videoyu baştan sona izleyemeyecek kadar canım yandı. Anne olmak sadece çocuk doğurmak değildir. Şimdi o yavru büyüdüğü zaman psikolojisi nasıl sağlıklı olacak? Nasıl tutunacak hayata annesi bile ona işkence etmişken? Çok geç olmadan yardım edin.”