MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇocuğunu yastıkla nefessiz bırakan Nurcan Serçe’ye tepki yağıyor
GeriGündem Çocuğunu yastıkla nefessiz bırakan Nurcan Serçe’ye tepki yağıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 06.02.2021 - 10:45 | Son Güncelleme:

Çocuğunu yastıkla nefessiz bırakan Nurcan Serçe’ye tepki yağıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çocuğunu yastıkla nefessiz bırakan Nurcan Serçe’ye tepki yağıyor
Abone Olgoogle-news

Twitter’da bir kadının kızına uyguladığı şiddeti gösteren video sosyal medyada gündem oldu. TikTok’ta ismi Nurcan Serçe olduğu iddia edilen bir kadının, çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Çocuğunu yastıkla nefessiz bırakan Nurcan Serçe için 'tutuklansın' talebinde bulunuluyor.

TikTok uygulaması üzerinden çocuğuna şiddet uygulayan bir annenin görüntülerinin paylaşılmasının üzerine, Twitter kullanıcıları #NurcanSerceTutuklansın etiketiyle tepkilerini dile getirmeye başladı.

Görüntülerde, kızına şiddet uygulayan kadının hızını alamayıp yastıkla boğmaya çalıştığı, olay sırasında bir erkek çocuğunun da çaresizce o anlara tanık olduğu görülüyor.

Küçük kızın ise olay sonrası yaşayıp yaşamadığı da bilinmiyor.

SOSYAL MEDYADA VERİLEN TEPKİLER

“Bir kez daha tüylerimizi ürperten bir çocuk fiziksel istismarı videosuyla sarsıldık. Veriler çocukların çoğunlukla yakınları tarafından istismar edildiklerini göstermekte. Hapse atmak çözüm değil. Çocuklar anne-babalarının insafına terkedilmemeli.”

“Bir çocuk düşünün ki sığınacak son kalesi bile yıkılmış. Söylenecek çok şey olduğunda söyleyecek bir şey bulamıyor insan... #NurcanSerçeTutuklansın”

Çocuğunu yastıkla nefessiz bırakan Nurcan Serçe’ye tepki yağıyor


“Annelik sadece doğurmakla olmuyor . Sevginizi veremeyecekseniz bu dünyaya çocuk getirmeyin. Rabbim vicdan yoksunlarına annelik duygusunu tattırmasın..”

Çocuğunu yastıkla nefessiz bırakan Nurcan Serçe’ye tepki yağıyor


“Videoyu baştan sona izleyemeyecek kadar canım yandı. Anne olmak sadece çocuk doğurmak değildir. Şimdi o yavru büyüdüğü zaman psikolojisi nasıl sağlıklı olacak? Nasıl tutunacak hayata annesi bile ona işkence etmişken? Çok geç olmadan yardım edin.”

Çocuğunu yastıkla nefessiz bırakan Nurcan Serçe’ye tepki yağıyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle