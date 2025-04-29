×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çocuğunu odaya kilitleyip eşini öldürdükten sonra intihar etmişti! Korkunç gerçek 5 sayfalık mektupla ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Aksaray#Haber
Çocuğunu odaya kilitleyip eşini öldürdükten sonra intihar etmişti Korkunç gerçek 5 sayfalık mektupla ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 12:35

Aksaray’da emekli astsubay Cesur Bulanık'ın (46), oğlu Y.T.B.'yi (14) odaya kilitledikten sonra eşi Nazmiye Bulanık'ı (45) tabancayla öldürüp yaşamına son verdiği olayda, çiftin birlikte intihar kararı aldığı belirtildi. Ailenin yakınlarından Soner Erdoğan, “Polisten aldığımız bilgiye göre 5 sayfalık bir veda mektubu bulunmuş. Mektupta birlikte intihar etme kararı aldıkları ve yan yana defnedilmek istediklerinin yazılı olduğu belirtildi” dedi.

Haberin Devamı

Aksaray'a 2 yıl önce tayini nedeniyle gelip emekli olan ve 6 ay önce de oturduğu eve taşınan Cesur Bulanık, dün saat 17.00 sıralarında oğlu Y.T.B.'yi odasına kilitledi. Tabancayla eşi Nazmiye’yi göğsünden vuran Cesur Bulanık, ardından namluyu kendi başına dayayıp ateşledi.

Çocuğunu odaya kilitleyip eşini öldürdükten sonra intihar etmişti Korkunç gerçek 5 sayfalık mektupla ortaya çıktı

Silah seslerini duyan Y.T.B., 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pencereden eve giren ekipler, çifti kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazmiye Bulanık'ın hayatına kaybettiği belirlendi.

Çocuğunu odaya kilitleyip eşini öldürdükten sonra intihar etmişti Korkunç gerçek 5 sayfalık mektupla ortaya çıktı

Haberin Devamı

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Cesur Bulanık da yaşamını yitirdi. Şok geçiren Y.T.B., ekipler tarafından sakinleştirilip Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Çocuğunu odaya kilitleyip eşini öldürdükten sonra intihar etmişti Korkunç gerçek 5 sayfalık mektupla ortaya çıktı

Çiftin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketleri Sivas'tan gelen yakınları tarafından alındı. Çiftin çocukları Y.T.B.'nin de teyzesine teslim edildiği öğrenildi. Cenazeleri teslim alan yakınlarından Cesur Bulank’ın teyzesinin oğlu Soner Erdoğan, “Polisten aldığımız bilgiye göre 5 sayfalık bir veda mektubu bulunmuş. Mektupta birlikte intihar etme kararı aldıkları ve yan yana defnedilmek istediklerinin yazılı olduğu belirtildi. Bizler de cenazeleri Gemerek ilçesi Eskiyurt köyünde yan yana toprağa vereceğiz. En son görev yeri Aksaray’dı ve buradan emekli oldu. Dün de ağabeyini arayıp helallik istemiş. Yine birkaç yakınına 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj atmış. Biz de şoktayız' dedi.' 

Çocuğunu odaya kilitleyip eşini öldürdükten sonra intihar etmişti Korkunç gerçek 5 sayfalık mektupla ortaya çıktı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Aksaray#Haber

BAKMADAN GEÇME!