Çocuğunu kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti

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Olay, 4 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında Özvatan ilçesi Küpeli Mahallesi’nden geçen Kızılırmak Nehri’nde meydana geldi. Bölgeye piknik için gelen Suriyeli ailenin çocuğu H.E., serinlemek için nehre girdi. H.E. bir süre sonra akıntıya kapıldı. Baba M.E. de çocuğunun ardından nehre atladı. Baba H.E. çocuğunun bir ağaç dalına tutunmasını sağladı ancak bu kez kendisi akıntıya kapılarak kayboldu. İhbarla olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE, dalgıç polisler, sağlık ve Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

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Jandarma ekipleri, dalda tutunan çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. H.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Özvatan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler, suda kaybolan baba M.E. için çalışmaya devam etti. 2 gün süren çalışmaların ardından M.E.'nin bugün cansız bedenine ulaşıldı. M.E.'nin cesedi, kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta suyun içinde bulundu. M.E.'nin cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü. H.E.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.